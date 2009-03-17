Правозахисники створили веб-портал ”Кати України”

Правозахисники створили веб-портал, за допомогою якого допомагатимуть громадянам відстоювати права у судах.

Про це на презентації новоствореного веб-порталу “Кати України” (http://kat.in.ua/), що відбувся в УНІАН, заявив один із авторів проекту правозахисник Валерій ДЕМИДЕНКО.

Як зазначив правозахисник, який спеціалізується на захисті інтересів селян у судах, метою функціонування веб-порталу є документування і оприлюднення рішень суддів, прокурорів, інших посадових осіб, дії яких, на думку авторів проекту, є завідомо неправосудними.

На веб-порталі люди також зможуть отримати зразки позовних заяв, щоб звертатися до судів і відстоювати свої права.

У зв’язку з цим правозахисник навів численні приклади навмисної незаконної ліквідації колективних сільськогосподарських підприємств з метою заволодіння землею та майном.

За словами В.ДЕМИДЕНКА, особливо активно це відбувається в районах навколо Києва, де вартість землі є надзвичайно високою, а ціна махінацій, внаслідок яких порушуються права селян, становить мільйони доларів.

“Судова влада в нашій державі перетворилася у бюро з винесення замовних рішень... За таких обставин лише народ України може зупинити знищення народовладдя та самої держави”, - наголосив В.ДЕМИДЕНКО.