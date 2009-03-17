Комісар ОБСЄ вивчив ситуацію з українською мовою в Росії

Верховний комісар ОБСЄ у справах національних меншин Кнут ВОЛЛЕБЕК у ході робочого візиту до Росії 9-14 березня вивчив ситуацію із забезпеченням мовних і освітніх прав етнічних українців у РФ.

Як повідомили УНІАН у департаменті інформації і друку МЗС РФ, центральною темою бесід Комісара з представниками Росії стала проблематика забезпечення мовних і освітніх прав російськомовного населення в Україні та етнічних українців в Росії, а також становище російськомовної меншості у Латвії та Естонії.

За даними МЗС, окрім зустрічей з представниками російської влади у Москві, К.ВОЛЛЕБЕК 12-13 березня відвідав Республіку Башкортостан і Воронезьку область для вивчення на місці ситуації з освітою українською мовою. Під час відвідин учбових закладів з українським компонентом навчання викладачі і студенти Уфімського філіалу Московського державного гуманітарного університету ім. М.Шолохова, учні недільної школи ім. Т.Шевченка при середній школі №9 поінформували Комісара про досвід реалізації етнокультурних потреб українців, які проживають у цьому багатонаціональному регіоні.

Також Комісар відвідав старовинне українське село Золотоношка Стерлітамакського району, зустрівся з представниками українських громадських об`єднань Башкортостану.

У Воронежі Комісар зустрівся з викладачами і студентами Воронезького державного університету, учнями середньої школи №91 (з поглибленим вивченням української мови), представниками українських громадських об`єднань.

Підсумки згаданих поїздок, зустрічей і бесід Комісара, інформація, надана йому федеральними і регіональними органами влади, а також неурядовими організаціями, ляже в основу майбутньої доповіді і рекомендацій для уряду Російської Федерації з питань забезпечення мовних і освітніх прав національних меншин, зокрема етнічних українців, які проживають у Росії.

Найближчим часом Верховний комісар ОБСЄ у справах національних меншин планує відвідати з аналогічною метою Україну.