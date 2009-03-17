Фонд «Відродження» роздасть українським організаціям 7 млн дол.

Міжнародний фонд «Відродження» цього року планує витратити на грантову діяльність в Україні близько 7 млн. доларів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у Вінниці повідомила менеджер зі зв’язків з громадськістю Міжнародного фонду «Відродження» Христина БАСІЛІЯ.

Вона додала, що загалом із 1990 року на підтримку громадянського суспільства в Україні фонд виділив більш як 100 млн. доларів.

Водночас Х.БАСІЛІЯ зупинилась на співпраці фонду із громадськими організаціями Вінниччини. За її словами, у 2008 році фонд «Відродження» Джорджа СОРОСА виділив 82,3 тис. доларів на реалізацію у Вінницькій області 7 грантових проектів із розбудови громадянського суспільства.

«У Вінницькій області в 2008 році проекти реалізовувались у рамках таких програм фонду як «Схід-Схід: партнерство без кордонів», «Посилення впливу громадянського суспільства», «Європейська програма» та інших», - зазначила Х.БАСІЛІЯ.

Вона також зауважила, що представники фонду у Вінниці запропонували місцевим громадським організаціям активніше співпрацювати із фундацією та надсилати свої грантові проекти на оголошені конкурси.

"Вінницька область у нас не сильно пасе задніх. Наприклад, від Житомира вже другий рік немає жодного проекту. Сім-вісім проектів на регіон – це низькосередній показник, але непоганий. Для порівняння, у 2007 році у Вінницькій області реалізували 4 проекти, на які було виділено 27,1 тис. доларів", - сказала Х.БАСІЛІЯ.