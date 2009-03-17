Закарпатських русинів фінансують ззовні

Голова Служби безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО запевняє, що жоден з народних депутатів не причетний до діяльності на Закарпатті сепаратистської організації русинів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у сесійній залі Верховної Ради, відповідаючи на запитання депутатів.

«Жоден з народних депутатів, які знаходяться у цій залі, не причетний до діяльності сепаратистів, а точніше – до тієї кримінальної справи, яка була передана Службою безпеки в суд», - сказав він.

При цьому він додав, що в цій кримінальній справі немає жодних доказів про причетність будь-якої посадової особи. «Більше того, СБУ має у своєму розпорядженні інформацію про зовнішнє фінансування сепаратистської організації», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Як повідомлялося, 25 жовтня 2008 року в Мукачевому відбувся Другий Європейський конгрес підкарпатських русинів, на якому було оголошено про "відтворення русинської державності", а саме: про надання Закарпатській області України статусу національної автономії русин. Учасники з`їзду вимагали, щоб обласна рада до 1 грудня затвердила їхні вимоги. Інакше керівник асоціації «Сойм підкарпатських русинів» Димитрій СИДОР обіцяв "знайти інші шляхи, щоб відновити нашу державність".

Служба безпеки України 5 грудня пред’явила звинуваченняД.СИДОРУ у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.110 Кримінального кодексу України («Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України»).