За самовільне утворення земельної ділянки доведеться відповідати?

Верховна Рада прийняла в першому читанні проект Закону «Про внесення змін до деяких кодексів України щодо встановлення відповідальності за штучне утворення земельної ділянки без відповідної дозвільної документації».

Як передає кореспондент УНІАН, за проголосували 247 із 443 народних депутатів України, зареєстрованих в сесійній залі.

Даним законопроектом передбачається встановлення адміністративної відповідальності за намив, засипку чи іншим чином штучне утворення земельної ділянки без оформлення необхідної проектної документації та дозволів на проведення таких робіт, а також кримінальної відповідальності за ці дії, вчинені у межах прибережної захисної смуги чи зони особливого режиму використання земель без оформлення необхідної проектної документації та отримання дозволу на проведення таких робіт, якщо цим заподіяно значну шкоду довкіллю.

Передбачено внести зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення, до Кримінального кодексу та Кримінально-процесуального кодексу України. Зокрема, пропонується доповнити ККУ новою статтею 2391 “Самовільне штучне утворення земельної ділянки”: «Самовільне штучне утворення земельної ділянки у межах прибережної захисної смуги чи зоні особливого режиму використання земель (намив, засипка чи іншим чином штучне утворення земельної ділянки) без оформлення необхідної проектної документації та отримання дозволу на проведення таких робіт, якщо цими діями заподіяно значну шкоду довкіллю, карається штрафом від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від одного до трьох років».