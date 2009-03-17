Кожен 30-й шлюб в Україні укладається з іноземцями

Щороку близько 3-4% шлюбів в Україні укладається між українцями та іноземними громадянами. Це приблизно кожен 30-й шлюб, що реєструється в українських РАЦСах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, таку тенденцію відзначив міністр юстиції Микола ОНІЩУК з посиланням на статистику органів реєстрації актів цивільного стану Міністерства юстиції України.

Так, наприклад, у 2008 році з майже 322 тис. зареєстрованих шлюбів, 7,2 тис. шлюбів були укладені між громадянами України та громадянами СНД, 4,2 тис. шлюбів – між громадянами України та громадянами інших зарубіжних держав. Така тенденція є характерною і для попередніх років.

При цьому, з громадянами СНД шлюби найчастіше укладаються мешканцями Криму, Донецької, Харківської, Дніпропетровської областей, а також міст Київ та Севастополь.

З громадянами інших держав шлюби найчастіше укладаються мешканцями Донецького та Харківського регіону, а також столиці України.

Цікаво, що щороку в українських РАЦСах реєструється також близько 200 шлюбів між іноземцями. При цьому, практично половина таких шлюбів укладається в Криму, Одеській області, а також на містах Київ та Севастополь.

Так, в 2008 році з 212 шлюбів між іноземцями в указаних регіонах побралися 104 пари – 23 в Криму, 25 – на Одещині, 22 – в Севастополі та 34 у Києві. Приблизно така ж картина спостерігалася й у 2007 році – з 218 шлюбів між іноземцями, 30 було зареєстровано в РАЦСах Криму, 29 – Одеської області, 19 – у Севастополі та 47 у Києві.

Як повідомлялося, протягом 2008 року в Україні було зареєстровано 321 992 тис. шлюбів та 166 836 тис. розлучень. Традиційно, на кожне розлучення в Україні припадає 2-3 шлюби.