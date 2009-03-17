Експерти критикують дії правоохоронців і суддів у захисті прав неповнолітніх

Українські та міжнародні правозахисники і представники суддівської гілки влади констатують неузгодженість дій правоохоронців і судочинства в питанні покарання та захисту прав неповнолітніх, які порушили закон.

Як передає кореспондент УНІАН про це йшлося сьогодні в Києві на засіданні круглого столу "Чи мають майбутнє діти, які опинилися за гратами?"

Так, зокрема, суддя Апеляційного суду АР Крим Ольга ШАПОВАЛОВА у своєму виступі зауважила, що існуючих норм Кримінально-процесуального кодексу України у порівнянні з європейським законодавством щодо застосування покарань до неповнолітніх достатньо для їх перевиховання і попередження правопорушень.

За її словами, проблема - у відсутності системного підходу до застосування норм ювенальної юстиції органами внутрішніх справ, прокуратурою і судами та відсутності контакту між собою в цьому питанні.

Водночас суддя зазначила, що втілення в практику європейської методології профілактики та попередження порушень закону з боку неповнолітніх, а також застосування до них більш широкого кола альтернативних ув’язненню методів покарань призвело до зменшення за останні чотири роки на території Криму кількості злочинів, скоєних цією категорією громадян.

У свою чергу начальник Управління організації підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Віктор ЛОБАЧ зауважив, що, на його переконання, в Україні в цьому питанні треба більше уваги приділяти розвитку соціальних аспектів проблеми. Крім того, важливим елементом є реабілітація дітей, які відбули покарання. "Зрозуміло, що для цього потрібна спеціальна підготовка прокурорів, координація дій з іншими правоохоронними органами", - сказав він.