Біля УНІАН вішались журналісти
Уряд доручив розробити проект закону про державну реєстрацію інтернет-видань. У відповідь журналісти поставили шибеницю та “повісили” на ній людей з табличками "Я не хотів жити під контролем СБУ і Нацкомморалі!"... Репортаж
Служба безпеки України протягом останніх кількох місяців посилила тиск на інтернет-видання.
Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявив головний редактор інтернет-газети “Fraza.ua” Олександр ІВАНОВ.
Він зауважив, що вітчизняні інтернет-видання періодично піддаються хакерським атакам, “наїздам” податкової, “візитам невідомих людей у цивільному” та вилученню серверів. “Раніше все це доставало кожного окремо, але зараз це вже перейшло якісь розумні межі”, - зазначив О.ІВАНОВ.
|Учасники акції протесту проти тиску СБУ, Кабміну, РНБО та національної комісії із захисту моралі на українські ЗМІ перед входом до УНІАН встановили шибеницю, на якій “повісили” жертв свавілля держструктур
Останньою краплею, що змусила редакторів інтернет-видань зробити відповідну заяву, стали події 4 березня, коли спец-підрозділ СБУ “Альфа” штурмував будівлю НАК “Нафтогаз-України”. “Цього ж дня була проведена потужна хакерська атака одночасно на чотири провідні інтернет-видання. Тобто, одночасно лягли сервери у “Багнета”, виникли проблеми у “From-UA”, у “Обозревателя” і “Обкома” - сказав О.ІВАНОВ.
Водночас він зауважив, що ні він особисто, ні його колеги, не можуть стверджувати, що до цього були причетні спецслужби, “але таке співпадіння насторожує”.
На думку редактора інтернет-газети “Багнет” Олега РУДЕНКА, інтерес СБУ до цього видання з’явився після публікації низки критичних матеріалів про чиновників Секретаріату Президента та РНБО України у листопаді минулого року. “17 листопада до розробника нашого сайту прийшов такий собі капітан СБУ, який назвався співробітником департаменту контррозвідки, Ростислав ПШЕНИЧНИЙ, який вимагав надати йому у відкритому доступі програмні ключі до нашого сайту”, - повідомив О.РУДЕНКО.
За словами офіцера СБУ, редакція публікує матеріали, які можуть завдати шкоди безпеці України. У зв’язку з чим, “Багнет” направив офіційний запит СБУ і отримав відповідь одного із заступників голови спецслужби, в якому дії співробітника називалися законними і містилися посилання на статті закону “Про оперативно-пошукову діяльність”.
“Але цинізм ситуації полягає в тому, що...під ці статті можна підігнати будь-який інтерес СБУ до будь-якого видання, тобто, найменший натяк, цитату в будь-якому ЗМІ”, - зазначив О.РУДЕНКО. Він додав, що наприкінці грудня 2008 року до їхнього домен-реєстратора також звернулася СБУ, а наприкінці лютого і 4 березня відбулися хакерські атаки.
“Про замовний характер цих атак свідчить аналіз того, що було і висока організованість самих атак – це не могли зробити два студенти”, - переконаний О.РУДЕНКО. Він пояснив, що атака на “Багнет” продовжувалася понад дві доби на всі сервери, не збавляючи темпу, кількість одночасних підключень на сервер була понад 40 тисяч в секунду. За його інформацією, в атаці було задіяно не менше 1,5 тисячі комп’ютерних терміналів і, можливо, кілька сотень людей.
“Виникає запитання - кому потрібно витрачати таку кількість часу і ресурсів, щоб блокувати роботу українського видання “Багнет”, оскільки мова може йти про сотні тисяч доларів, потрачених на дану атаку”, - зазначив О.РУДЕНКО.
Головний редактор інтернет-газети “From-UA” Надія БАБЕНКО звернула увагу на те, що уряд доручив розробити проект закону про державну реєстрацію інтернет-видань не профільному парламентському комітету з питань свободи слова та інформації, а СБУ. “Цілком очевидно, що в результаті такого закону інтернет-ЗМІ стануть більш підконтрольними та вразливими для тиску з боку чиновників і олігархічних кланів”, - вважає вона. При цьому, на її переконання, до розробки документу мають бути обов’язково залучені самі інтернет-видання.
Підбиваючи підсумки сказаного, учасники прес-конференції заявили про створення першої в Україні організації, яка буде захищати права працівників вітчизняних інтернет-видань – Асоціації інтернет-медіа. За їх словами, до Асоціації будуть прийматися не тільки інтернет-ЗМІ, а й окремі журналісти і читачі.
Після прес-конференції біля входу до УНІАН влаштували акцію протесту проти тиску СБУ, Кабміну, РНБО та національної комісії із захисту моралі на українські ЗМІ. А також інсталяцію ”Жертви гарантовані...” – поставили шибеницю та “повісили” на ній людей з табличками "Я не хотів жити під контролем СБУ і Нацкомморалі!"
Фото Олександра Синиці / УНІАН