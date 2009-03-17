Пастору Черновецького світить до 12 років з конфіскацією

Слідчі Головного слідчого управління МВС України в рамках розслідування кримінальної справи, порушеної стосовно керівництва компанії «Кінгз Кепітал», висунули обвинувачення пастору Посольства Божого Сандею АДЕЛАДЖІ.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України.

Як зазначали в ДЗГ, С.АДЕЛАДЖА, громадянин Нігерії, який офіційно проживає в Україні, обвинувачується в організації заволодіння коштами громадян шляхом шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах.

За інформацією ДЗГ, дії С.АДЕЛАДЖІ підпадають під ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство в особливо великих розмірах), яка передбачає позбавлення волі на термін до 12 років з конфіскацією майна.

14 березня слідчі вдруге обрали для С.АДЕЛАДЖІ міру запобіжного заходу – підписку про невиїзд.

Як повідомляв УНІАН, 12 листопада 2008 року керівництво компанії «Кінгз Кепітал» заявило про рішення тимчасово припинити виплати клієнтам.

24 листопада столична міліція затримала керівника «Кінгз Кепітал» Олекандра БАНДУРЧЕНКА за звинуваченням у шахрайстві з грішми громадян.

Начальник Головного управління МВС України в місті Києві Віталій ЯРЕМА заявив, що підставою для порушення кримінальної справи згідно з ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України (шахрайство) були заяви від майже 60 громадян, які відповідно до укладених угод з «Кінгз Кепітал», не можуть одержати ані обіцяних відсотків, ані вкладених грошей.

2 січня у рамках розслідування кримінальної справи щодо діяльності «Кінгз Кепітал» київська міліція почала обшуки на місцях роботи і помешкання пастора «Посольства Божого» С.АДЕЛАДЖІ.

У київській міліції також відзначили, що це пов`язано з тим, що в заявах постраждалих від діяльності «Кінгз Кепітал» зазначається, що саме С.АДЕЛАДЖА під час своїх проповідей закликав парафіян вкладати гроші в цю фінансову установу.