Двох журналістів не пустили на засідання Чернігівського міськвиконкому

16 березня заступник міського голови Станіслав Віхров не допустив власного кореспондента газети «Україна молода» в Чернігівській області, редактора газети «За Чернігів» (на громадських засадах) Валерія Литовченка та кореспондента-оператора газети «За Чернігів» Андрія Чередняка на засідання виконавчого комітету міської ради. Про це ТК повідомив сам Валерій Литовченко.

За словами журналіста, чиновник мотивував свою відмову тим, що, за його даними, Валерій Литовченко не є кореспондентом газети «Україна молода», а газеті «За Чернігів» необхідно було завчасно надіслати листа з проханням її співробітникам бути присутнім на засіданнях міськвиконкому. До редакції «УМ» пан Віхров начебто раніше надсилав запит і отримав офіційну відповідь. Також, стверджує пан Литовченко, чиновник пояснив, що засідання є закритим, оскільки на ньому будуть розглядатися питання мобілізаційної роботи та міліції – хоча анонсовані були зовсім інші питання, такі як транспортне забезпечення, озеленення міста, звіт по виконанню бюджету за 2008 рік тощо. Відтак засідання мало бути відкритим.

Зі свого боку Станіслав Віхров у коментарі чернігівському виданню «Високий вал» (наведено Владиславом Савенком у коментарях до статті – пізніше пан Віхров підтвердив ТК вірність викладу розмови) припускає, що мала місце провокаційна «заготовка» з боку журналіста: «Подходит Литовченко и говорит "Ви, звичайно, мене не пустите з оператором". Отвечаю ему: "Нет, конечно, не пущу". Валерий с оператором развернулись и ушли. Что я за ним буду гнаться и тянуть его на исполком?»

У коментарі ТК пан Віхров повідомив, що розмова відбувалася приблизно за 15 хвилин до початку засідання, та уточнив, що журналісти пішли не одразу, а задавши ще декілька питань. При цьому журналісти не пред’являли посвідчень, оператор тримав камеру за спиною. На запитання ТК про мотиви своєї відповіді пан Віхров відповів «Как он задал вопрос, так я и ответил». Він наголосив, що на засіданні виконкому може бути присутнім будь-який журналіст, та заперечив закритий характер засідання 16 березня – за його словами, у розмові з паном Литовченком мова йшла лише про можливість проведення таких засідань та на їх звичайні теми.

При цьому, однак, пан Віхров не заперечив свої слова про необхідність попереднього написання листа для присутності журналістів на засіданнях міськвиконкому – «щоб був порядок, щоб ми знали, що це не люди з вулиці, а журналісти».

Щодо ж запиту до «України молодої» чиновник зазначив, що з його боку такий запит дійсно був, однак про жодну офіційну відповідь не йдеться, оскільки її не було взагалі.

«Телекритика»