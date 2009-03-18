Круглий стіл у Міністерстві юстиції України, присвячений обговоренню законопроекту “Про безоплатну правову допомогу”

19 березня - 9-30 - Круглий стіл у Міністерстві юстиції України, присвячений обговоренню законопроекту “Про безоплатну правову допомогу”. У заході візьмуть участь експерти Ради Європи (пров.Рилський, 10, 2-й поверх, зал колегій). Потрібна акредитація. Телефони: 271-17-60, 271-16-76.

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