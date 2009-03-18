19 березня - 11-00 - Відбудеться брифінг Координатора проектів ОБСЄ в Україні посла Любомира Копая, під час якого буде проінформовано про діяльність довгострокового виборчого проекту, який реалізується у трьох напрямках: сприяння у вдосконаленні виборчого законодавства; допомога у створенні реєстру виборців; організація навчання для членів виборчих комісій (офіс Координатора проектів ОБСЄ в Україні, вул. Стрілецька, 16). Телефон: 8-050-353-8085, maryana.matkovska@osce.org.