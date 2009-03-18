19 березня - 14-00 - В рамках європейського тижня проти расизму Міністерство внутрішніх справ України проведе прес-конференцію, присвячену протидії ксенофобії та расизму в українському суспільстві. Учасники: Катерина Шевченко, радник міністра внутрішніх справ України, Сергій Новиков, начальник відділу напрацювань й реалізації стратегії боротьби з етнічною злочинністю Управління по боротьбі з груповими злочинами Департаменту карного розшуку. Запрошені: Мрідула Гош, голова Правління Східно-європейського інституту розвитку, Діна Гуд, директор БФ з питань біженців та мігрантів «Рокада» (вул. Богомольця,10). Потрібна акредитація. Телефони: 254-75-20, 256-16-30, 254-96-32