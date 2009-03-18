Країни ЄС не дотримуються права на вільний рух громадян

Комітет з питань громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ Європарламенту вважає, що країни-члени ЄС не в повній мірі дотримуються прав вільного переміщення громадян.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться в проекті доповіді Адіни-Іоани ВАЛЕАН (група ліберальних партій, Румунія), схваленому на засіданні Комітету 17 березня.

У документі депутати висловили розчарування тим, як застосовуються країнами-членами ЄС положення Директиви щодо прав громадян на вільне пересування і проживання громадян та членів їх родини на території інших, ніж країни їх походження, держав ЄС. При цьому, депутати висловили переконання в тому, що жодна країна-член не змогла повністю інтегрувати в своє законодавство положення відповідної директиви.

Серед порушень, визначених Комітетом, - заборона на в`їзд до країни членів сімей, що є вихідцями не з країни-члена ЄС, а з третіх країн, а також вимагання додаткових документів (таких, як дозвіл на роботу чи доказ наявності житла), непередбачених директивою.

У зв’язку з цим депутати пропонують закликати Єврокомісію розпочинати процедури про порушення законодавства ЄС проти тих країн, які не забезпечують права на вільний рух громадян. У проекті доповіді зазначається, що в цілому Єврокомісія вже отримала 1800 скарг, 40 запитань від членів Європарламенту та 33 петиції з цього питання.

“Ситуація відображає неспроможність Комісії гарантувати схожого виконання країнами-членами директиви, а також – реагувати на численні скарги громадян”, - зазначається у документі.

Члени Комітету звернули увагу на те, що деякі країни-члени неправильно інтерпретують деякі ключові поняття директиви, наприклад, такі, що стосуються визначення “достатніх ресурсів” для проживання вихідців з інших країн-членів ЄС більше, ніж 3 місяці, або щодо членів родини чи співмешканців, не відносячи до цього поняття партнерів однієї статі. У зв’зку з цим депутати пропонують закликати країни-члени ЄС визнати одностатеві пари, зазначаючи принагідно, що це не обов’язково означатиме визнання одностатевих шлюбів.

У документі також міститься заклик до країн-членів не запроваджувати диспропорційні та дискримінаційні санкції проти громадян ЄС, такі, як віднесення до обтяжливих обставин під час кримінального розслідування факту попереднього проживання громадянина в іншій країні-члені ЄС.

Депутати також назвали дискримінацією перехідні періоди для ряду країн “старої” Європи щодо відкриття кордонів для вихідців з “нових” членів ЄС. Так, на сьогодні 4 країни-члени мають обмеження на в’їзд робітників з 8-ми “нових” країн, що приєдналися до ЄС в 2004 році, 11 країн – до вихідців з Болгарії та Румунії. Депутати закликають скасувати ці заходи чи, щонайменше, переглянути їх.

Голосування за проект доповіді в сесійній залі Європарламенту заплановане на початок квітня. Проект доповіді підготовлений з власної ініціативи депутатів.