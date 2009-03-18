На підтримку «дитячого» омбудсмана у ВР відкрилася фотовиставка

У будівлі українського парламенту відкрилася фотовиставка «Збережи і захисти» - на підтримку законопроекту народного депутата (фракція БЮТ) Олександра ФЕЛЬДМАНА «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав дитини».

Як повідомили УНІАН у прес-службі депутата, виставка організована Міжнародним добродійним фондом О.ФЕЛЬДМАНА спільно з Харківською обласною державною адміністрацією і Харківським фотоклубом.

У повідомленні наголошується, що ініціатива створення в Україні Інституту омбудсмана з прав дитини також підтримується Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ), і що її реалізація сприятиме забезпеченню положень Конвенції ООН про права дитини, ратифікованої Україною.

Крім того, це дасть можливість ефективно реагувати на індивідуальні та колективні скарги дітей і їхніх представників, а також сприятиме об`єднанню зусиль державних органів і неурядових організацій у поліпшенні становища дітей в Україні. Також омбудсман з прав дитини покликаний добиватися не тільки відстоювання законодавчо закріплених прав дітей, але й розширення і більш повного дотримання батьками своїх обов`язків перед дітьми.

У повідомленні наголошується, що автори фотовиставки - більше десяти дитячих будинків Харківського регіону, а також прийомні сім’ї, де проживають діти-сироти і діти, позбавлені батьківської опіки. Фотографії передали контраст стану дітей в сім`ї і дитбудинку. Цей фотопроект створювався на підтримку усиновлення і сімейного виховання дітей-сиріт, але сьогодні його призначення ще і захист прав дитини, в першу чергу, найбільш незахищених категорій, до яких і належать діти, які живуть без батьків.

Експозиція буде відкрита до 20 березня.