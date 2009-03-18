Під час економічної кризи не до віруючих...

17 березня Верховна Рада України відхилила законопроект про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» щодо права здійснювати підприємницьку діяльність без ідентифікаційного номера (реєстр. № 2715, автор – народний депутат В.Колісниченко).

Про це УНІАН повідомили в Інституті релігійної свободи.

За наявною інформацією, законопроект підтримали лише 170 депутатів, замість необхідних 226 голосів для ухвалення проекту за основу у першому читанні. Спроба направити вказаний законопроект на повторне перше читання також не увінчалася успіхом. На підтримку цієї пропозиції проголосувало лише 197 парламентарів.

Як повідомляє Інститут релігійної свободи, даний законопроект мав на меті законодавчо забезпечити права на зайняття підприємницькою діяльністю фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття ідентифікаційного номера та офіційно повідомили про це відповідні державні органи і мають відмітку у паспорті. Насамперед проект пропонував дозволити цим особам вказувати під час подання документів про заснування юридичної особи або призначення її керівником відомості про номер та серію паспорта замість відомостей про ідентифікаційний номер.

На думку переважної більшості депутатів Верховної Ради України, зазначений законопроект є досить проблематичним й таким, що може створити проблеми в податковій системі країни, що неприпустимо у період економічної кризи.