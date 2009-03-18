Круглий стіл, присвячений всеєвропейському тижню проти расизму, у Харкові

19 березня о 12.30 у Харківському прес-центрі "Майдан Свободи" (м. Харків, майдан Свободи, 8, 3-й поверх) пройде круглий стіл, присвячений всеєвропейському тижню проти расизму.

Учасники:

1. Євген Захаров, співголова Харківської правозахисної групи

2. Юрій Чумак, помічник Міністра внутрішніх справ України з прав людини по Харківській області

3. Денис Кобзін, директор ХМГО «Харківський інститут соціальних досліджень»

4. Валерій Задоренко, експерт соціального центру для біженців і центру консультування мігрантів ХОБФ «Соціальна служба допомоги»

На вшанування пам’яті загиблих учасників демонстрації проти апартеїду, що відбулася 21 березня 1960 року у м. Шарпевіль (Південна Африка), Генеральна Асамблея ООН проголосила 21 березня Міжнародним днем з викорення всіх форм расової дискримінації. З метою підтримки відзначення Міжнародного дня з викорення всіх форм расової дискримінації європейська правозахисна мережа UNITED, яка займається протидією расизму, націоналізму, фашизму та підтримкою мігрантів і біженців, у 2004 році ініціювала проведення з 14 до 22 березня всеєвропейського тижня проти расизму.

В Україні до цих заходів активно залучилося Міністерство внутрішніх справ, його Управління моніторингу дотримання прав людини, правозахисні громадські організації.

На «круглому столі» будуть представлені результати дослідження «Расизм та ксенофобія в Україні. Моніторинг випадків расизму та ксенофобії у Автономній Республіці Крим, Слобожанщині, Галичині у 2008 – початку 2009 р.», який підготували Харківська правозахисна група, Комітет моніторингу свободи преси в Криму та Незалежний культурологічний журнал «Ї».

Запрошуються журналісти.