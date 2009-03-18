Луценка просять перевірити заяву лідера Меджлісу про землю в Криму

Кримська організація «Народної самооборони» звертається до МВС та Генеральної прокуратури з проханням перевірити оприлюднену в ЗМІ інформацію голови Меджлісу кримськотатарського народу, народного депутата Мустафи ДЖЕМІЛЄВА про виділення південнобережної землі депутатам Верховної Ради України.

Про це повідомили в прес-службі кримської «Народної самооборони».

Як розповів М.ДЖЕМІЛЄВ газеті «Дело», відповідно до інформації відділу меджлісу з земельних питань, у депутата-«регіонала» Антона ПРИГОДСЬКОГО тільки в Ялті близько 120 гектарів, 8 гектарів там же – у Миколи АЗАРОВА, 12 гектарів у парковій зоні Ялти – у депутата Андрія СЕНЧЕНКА (БЮТ). Нам відомо, що в Яна ТАБАЧНИКА (Партія регіонів) у Лівадії – 2,5 гектари землі».

«Складається враження, що десятки депутатів, користуючись своєю недоторканістю, «кришують» рейдерство, «дерибанять» землю та лобіюють власні інтереси. Депутаті повинні, так само як і всі громадяни України, нести відповідальність перед законом», – йдеться в заяві «Народної самооборони».