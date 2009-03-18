Онопенко: В Україні здійснюється цілеспрямована дискредитація судів

Голова Верховного Суду України Василь ОНОПЕНКО вважає, що в Україні на сьогодні розпочато цілеспрямовану дискредитацію суддів та судів для забезпечення взяття їх під контроль.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час парламентських слухань щодо стану правосуддя в Україні.

«Дискредитація проводиться системно, з використанням владних та інформаційних ресурсів із залученням представників певних правоохоронних органів», - сказав В.ОНОПЕНКО.

Голова ВСУ зауважив, що за всіма ознаками вбачається політичне замовлення на таку кампанію.

«Судову владу намагаються звинуватити в усіх існуючих в Україні бідах. Але треба, нарешті, зрозуміти, що основна причина вітчизняних проблем не в судах, а в кризі управлінні державою», - сказав він.

В.ОНОПЕНКО вважає, що представникам державної влади не варто вдаватись до взаємної дискредитації.

«Вся вітчизняна влада вже давно і серйозно дискредитована», - сказав він.

Крім того, додав В.ОНОПЕНКО, до всіх державних органів рівень довіри громадян є однаковим – критично низьким.