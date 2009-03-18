Одеська міліція розслідує справу про блокування київської траси

Слідчим відділом Головного управління МВС України в Одеській області розслідується кримінальна справа, порушена за фактом блокування транспортних комунікацій, а саме - автотраси М-01 «Київ-Одеса» біля «конюшинового мосту» внаслідок безстрокової акції протесту щодо захисту прав автоперевізників Одеської області.

Про це сказано в спільній заяві керівників відділу по зв`язках з громадськістю ГУ МВС України в Одеській області і прес-служби прокуратури Одеської області, копія якого 18 березня передана агентству УНІАН.

Справу порушено за ч.1 ст. 279 Кримінального кодексу України.

Також прокуратурою Одеської області порушено кримінальну справу стосовно депутата Одеської міськради Ігоря МАРКОВА за скоєння злочину, передбаченого ч.2 ст.296 КК України («хуліганство»).

Інформація, обнародувана деякими ЗМІ про те, що нібито правоохоронними органами будуть припинені розслідування вказаних справ, не відповідає дійсності, підсумовують керівники служб правоохоронних органів по зв`язках з пресою.

16 березня деякі ЗМІ з посиланням на керівництво Одеської облдержадміністрації поширили інформацію про те, що кримінальні справи, порушені за наведеними фактами, будуть закриті.

Як повідомляв УНІАН, 2-4 березня в районі одеського «конюшинового мосту" далекобійники перекрили 4 із 6-ти смуг автотраси Одеса-Київ. Голова профспілки водіїв вантажних автоперевезень Одеського регіону Дмитро ОХРІМЧУК направив в Нерубайську сільраду Бєляївського району повідомлення про початок безстрокової акції протесту на 460 кілометрі магістралі на захист прав автоперевізників Одеси та Одеської області. І хоча проведення акції не було узгоджене з владою, близько 300 чоловік на чолі з депутатами Одеської міськради Ігорем МАРКОВИМ і Валентином ДУБОВЕНКО і 45 вантажних автомобілів з напівпричепами прибули о 8.00 2 березня на згадану ділянку магістралі.

Того ж дня учасники акції, перекривши вантажівками чотири із шести смуг магістралі, висунули вимоги до влади. А 3 березня блокували смуги руху брусами, що залишилися, металевими тросами і ланцюгами, автомобільними шинами, повністю перекривши рух в обох напрямках на кілька годин.

5 березня на зустрічі в Кабміні представники далекобійників озвучили ряд вимог уряду, за деякими з них прийняті рішення.

За фактом блокування автомагістралі міліція порушила кримінальну справу згідно з ч.1 ст.279 КК України (блокування транспортних комунікацій шляхом застосування перешкод).