З нагоди Міжнародного жіночого дня 2009, а також враховуючи успіх минулорічних конкурсів, Європейська Комісія втретє оголошує Конкурс дитячого малюнка на тему ґендерної рівності серед школярів віком від 8-10 років.

Юним учасникам пропонуються зобразити своє бачення рівності між чоловіками та жінками. Малюнки мають бути виконані на папері розміром А-4 та містити контактну інформацію про автора на звороті. Роботи необхідно надіслати у конверті з позначкою "конкурс малюнків" до Представництва Європейської Комісії в Україні за адресою: вул. Круглоуніверситетська, 10, м. Київ, 01024.

Останній день отримання малюнків Представництвом Європейської Комісії –15 травня 2009 року.

Просимо зауважити, що за умовами конкурсу, малюнки, які надійдуть після 15 травня 2009 року, а також малюнки, які не містять контактної інформації автора, не будуть брати участь у конкурсі!

Загальна інформація про конкурс

Європейська Комісія приділяє значну увагу підтримці заходів, спрямованих на посилення ґендерної рівності, зокрема ґендерної рівності у поведінці хлопчиків та дівчаток, та формуванню негативного відношення до насильства проти дівчат та жінок. Протягом останніх двох років Представництвом Європейської Комісії в Україні було проведено конкурс дитячого малюнку на тему ґендерної рівності серед школярів віком 8 - 10 років. В регіональному турі конкурсу, що проходив в Україні, взяло участь понад півтори тисячі робіт, а переможцями міжнародного туру конкурсу від регіону країн-сусідів ЄС два роки поспіль ставали школярі з України. Враховуючи успіх минулорічних конкурсів та велику зацікавленість школярів в цьому заході, а також з нагоди Міжнародного жіночого дня 2009, Європейська Комісія вирішила продовжити традицію проведення конкурсу і в цьому році. Участь дітей стане свідченням творчого таланту, ентузіазму та закріплення поняття "ґендер" у свідомості дітей віком від 8 до 10 років.

Хто може брати участь у конкурсі

Для того, щоб взяти участь у конкурсі:

* Тобі має бути від 8 до 10 років;

* Ти маєш ходити до школи в Україні або Бєларусі;

* Ти маєш представити малюнок, який відображає рівність між жінками та чоловіками, на аркуші паперу А4;

* Якщо бажаєш, ти можеш написати на своєму малюнку його назву;

* На іншій стороні малюнку ти маєш написати своє ім’я та прізвище, свій вік, контактний номер телефону та домашню адресу, а також клас, адресу та номер телефону своєї школи. Малюнки, які не містять контактної інформації про автора, розглядатись не будуть!

* Ти маєш надіслати свій малюнок до Представництва Європейської Комісії в Україні за адресою: вул. Круглоуніверситетська 10, м. Київ, 01024 Україна, з позначкою «Конкурс дитячого малюнку». Потурбуйся щоб твій малюнок надійшов до Представництва Європейської Комісії до 15-го травня 2009 року! Малюнки, які надійдуть на конкурс після 15-го травня 2009 року, розглядатись не будуть!

* Авторів 10-ти найкращих малюнків буде нагороджено призами від Представництва Європейської Комісії в Україні;

* 2 найкращих малюнка від кожного регіону, що бере участь в конкурсі, буде відібрано дітьми з Європейського Союзу;

* Переможцям від кожного регіону буде вручено цінні призи.

* За додатковою інформацією щодо конкурсу звертайтесь за телефоном у Києві (044) 2798575 та електронною поштою: t.veysov@fgl-energy.com , або відвідайте веб-сайт Європейської Комісії: http://ec.europa.eu/europeaid/where/worldwide/gender/index_en.htm