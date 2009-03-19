Прийом учасників 23 Конгресу Всесвітньої Асоціації Юристів «Верховенство права – гарантія захисту прав людини»

22 березня - 18-10 - Відбудеться прийом учасників 23 Конгресу Всесвітньої Асоціації Юристів «Верховенство права – гарантія захисту прав людини». З нагоди Міжнародного Дня юриста учасників конгресу привітають: М.Оніщук, міністр юстиції України; Р. Грінберг, президент Всесвітньої асоціації юристів; В.Євдокимов, голова Союзу юристів України (Національний університет державної податкової служби, м. Ірпінь, вул. Садова, 53).

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