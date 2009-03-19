Прес-конференція на тему: “23 Конгрес Всесвітньої асоціації юристів «Верховенство права – гарантія захисту прав людини”

23 березня - 11-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “23 Конгрес Всесвітньої асоціації юристів «Верховенство права – гарантія захисту прав людини”.. Учасники: Микола Оніщук, міністр юстиції України; Валерій Євдокимов, голова Союзу юристів України, Почесний президент Всесвітньої асоціації юристів; Рональд Гринберг, президент Всесвітньої асоціації юристів; Ольга Пшонковська, керівник прес-служби Союзу юристів України (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

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