У Франції почався загальний страйк

У Франції почався одноденний загальний страйк з вимогою до влади збільшити соціальну підтримку працівників під час економічної кризи.

Очікуються серйозні обмеження в роботі транспорту, шкіл, лікарень, пошти.

За прогнозами профспілок, сотні тисяч людей вийдуть на марші протесту в десятках французьких міст. У Парижі поліція запропонувала демонстрантам не один маршрут для маршу через місто, а два, на випадок, якщо людей буде дуже багато.

Радіо Свобода