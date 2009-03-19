У Барселоні відбулися сутички між поліцією і студентами

У Барселоні відбулися сутички між поліцією і протестуючими студентами.

Як повідомляє «Лента.ру», за даними представників влади, п`ятеро поліцейських дістали поранення, трьох демонстрантів заарештовано.

Іспанські студенти беруть участь в акціях протесту по всій країні у зв`язку з планами уряду провести освітню реформу. Зокрема, влада має намір зменшити тривалість першого циклу навчання, залишивши колишнім кількість навчальних курсів. Студенти стверджують, що збільшення навантаження унеможливить поєднання роботи і навчання.

Ініціатори реформи заявляють, що нова система освіти дасть змогу іспанським студентам легше знаходити роботу в інших країнах Євросоюзу. Протестувальники вважають, що ціною цього стане зникнення навчання з "неприбуткових" спеціальностей у багатьох вузах. Мітинги студентів в Іспанії проходять вже декілька місяців.