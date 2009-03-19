Молодь просить узаконити відстрочки в оплаті за навчання

Молодіжні організації ініціюють проведення круглого столу в Міністерстві освіти і науки для обговорення розробленого молоддю законопроекту щодо відтермінування оплати за навчання студентів-контрактників.

Як повідомили УНІАН у громадській організації "Фундація регіональних ініціатив", законопроектом пропонується внести зміни до статті 64 Закону «Про вищу освіту».

За наданою інформацією, наприкінці 2008 року подібний проект вже лобіював депутат однієї з політичних сил, проте головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України склало негативний висновок щодо нього. Тому молодіжні організації доопрацювали текст законопроекту та пропонують зареєструвати його як альтернативний.

"В умовах масових звільнень, систематичної затримки заробітної плати, масового відправлення працівників у неоплачувані відпустки та враховуючи розмах негативних соціальних наслідків економічної кризи, що прогнозується на травень – серпень, очевидно, що сотні тисяч сімей можуть втратити можливість сплатити за навчання молодого покоління," - заявляють у Фундації регіональних ініціатив.

У громадській організації нагадали, що, за інформацією Міністерства праці та соціальної політики, загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати складає сьогодні 1044 млн. гривень. Своєчасно не одержали заробітну плату більш ніж 363 тис. працівників за останній місяць. З них майже 322 тис. осіб мають заборгованість із виплати до трьох місяців.