Знеболення для невиліковно хворих в Україні часто недоступне

В Україні паліативна допомога, яка надається людям із невиліковними хворобами та обмеженим прогнозом життя, часто є неможливою через недоступність ефективного та адекватного знеболення.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловила координатор ініціативи Міжнародного фонду “Відродження” (МФВ) “Право та охорона здоров’я” Марія ВИННИЦЬКА під час круглого столу “Права людини у сфері паліативної допомоги” у Харкові.

За її словами, через численні та часом суперечливі нормативно-правові акти у сфері обігу опіоїдних анальгетиків люди мусять терпіти біль та не мають альтернатив ін’єкційному знеболенню, в той час як в міжнародній практиці вже широко застосовуються пластирі, таблетовані форми тощо.

Як зазначив експерт з паліативної допомоги Френк БРЕННАН (Австралія, Сідней), у міжнародній спільноті вже давно визнається, що право на догляд в кінці життя – це невід’ємне право кожного і що "залишити помираючого страждати від нестерпного болю, коли цей біль можна полегшити, є порушенням фундаментальних прав людини і приниженням людської гідності". "Держава має приділяти більше уваги та ресурсів для покращення якості життя невиліковно хворих”, - заявив Ф.БРЕННАН.

На круглому столі було також представлено перші результати пілотного проекту, реалізованого Миколаївським обласним благодійном фондом боротьби з туберкульозом “Віта-Лайт” за підтримки МФВ щодо надання правової допомоги в паліативній сфері. “Правова допомога з питань, пов’язаних із отриманням соціальних послуг, допомога при підготовці скарг та заяв в державні та недержавні установи, консультації щодо пенсійного забезпечення та медико-соціальних питань були вкрай важливими як для самих пацієнтів, з якими працювали наші юристи, та і для медичного персоналу, який не знав, куди звертатися за такою допомогою і як можна допомогти хворим вирішити ці питання”, – зазначив керівник проекту Едуард ГОРБАТЕНКО.

У круглому столі взяло участь понад 30 фахівців з різних регіонів України, а також міжнародні експерти з Грузії, Угорщини, Австралії та США, які займаються питаннями паліативної допомоги та правами людини.

Як повідомили УНІАН у МФВ, вже кілька років поспіль Міжнародний фонд "Відродження" та Інститут відкритого суспільства (ІВС) підтримують громадські ініціативи, спрямовані на розвиток паліативної допомоги в Україні та захист прав людини в сфері охорони здоров’я. Завдяки активній участі громадськості було створено Координаційну Раду з питань паліативної та хоспісної медицини, розроблено і затверджено Державну концепцію Національної програми з розвитку паліативної допомоги в Україні на 2010-2014 рр. та проведено перший сертифікований і визнаний МОЗ України тренінг для фахівців паліативної допомоги.

Міжнародний фонд "Відродження" заявляє, що і надалі планує підтримувати діяльність щодо забезпечення правових потреб як самих пацієнтів, які потребують паліативного догляду, так і допомагати лікувально-профілактичним закладам, що надають паліативну допомогу, у вирішенні правових питань.