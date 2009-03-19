Провідні телеканали домовилися, як вони захищатимуть суспільну мораль

Керівники провідних українських телеканалів підписали Хартію про партнерство заради інформаційних прав і свобод та захисту суспільної моралі.

Як передає кореспондент УНІАН, церемонія підписання документу відбулася сьогодні у Києві.

Учасники, які підписали хартію, вважають, що основною метою їх спільних зусиль мають стати створення умов для гармонійного розвитку молоді та недопущення негативного впливу на формування світогляду підростаючого покоління продукцією засобів масової інформації, товарів і послуг, які можуть бути виготовлені або розповсюджуватися з порушенням законодавства про захист суспільної моралі.

Хартія за своєю формою і змістом є суспільним договором, який звертає увагу на саморегулювання в дотриманні суб’єктами інформаційної діяльності законодавства про захист суспільної моралі.

Підписавши хартію, ЗМІ гарантують недопущення зі своїх екранів та шпальт пропаганди війни, фашизму і неофашизму, насильства, приниження гідності і честі особистості, розповсюдження ксенофобії, українофобії та антисемітизм, расизму, порнографії і пропаганди насильства, розпалювання міжрегіональних, міжетнічних та міжконфесійних конфліктів.

Хартію підписали керівники «5-го каналу», телеканалів М1, ICTV, Національної телекомпанії України, НТН, Нового каналу, телеканалів «Україна», ТЕТ, «1+1», телекомпанії «Ера».

Хартія залишається відкритою для приєднання нових суб’єктів.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада 2008 року на спільному засіданні Національної ради з телебачення і радіомовлення та Національної експертної комісії з питань захисту суспільної моралі віце-прем`єр-міністр України Іван ВАСЮНИК заявив, що уряд за пропозицією Нацради з телерадіомовлення і Нацкомісії з питань захисту суспільної моралі ініціює підписання з керівниками засобів масової інформації громадського договору про захист моралі в інформаційному просторі України.

«Тенденція до зниження загального морально-етичного рівня вітчизняного теле- і радіопродукту очевидна. Через телебачення і радіо все частіше розповсюджуються матеріали, які здійснюють замах на релігійні святині, державну символіку, принижують національне достоїнство народу і особи, культивують дух нетерпимості, жорстокості, пропагують ксенофобію, спотворюють вітчизняну історію і нехтують духовними досягненнями попередніх поколінь українців», - сказав І.ВАСЮНИК.