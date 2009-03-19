Голова СБУ поділився своїм поглядом на судову реформу

Голова Служби безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО переконаний в тому, що судова реформа в державі повинна здійснюватися без поспіху, але поступово й рішуче.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в Києві, відповідаючи на питання журналістів.

«Вважаю, що з проведенням судової реформи спішити не варто, але рішуче і поступово – необхідно», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Водночас він зауважив, що не є прихильником того, «щоб звинувачували суддів в усіх гріхах».

«Давайте, можливо, піднімемо заробітні плати (суддям), щоб захистити їх від адміністративних та інших тисків», - запропонував В.НАЛИВАЙЧЕНКО.