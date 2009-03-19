Юристи: Прав інтелектуальної власності УЄФА треба дотримуватися

Вітчизняні юристи попереджують про необхідність дотримання прав інтелектуальної власності Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) під час підготовки та проведення в Україні фінальних матчів Чемпіонату Європи з футболу Євро-2012.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявив голова Державного департаменту інтелектуальної власності Микола ПАЛАДІЙ.

Він повідомив, що товарний знак “ЄВРО 2012” зареєстрований УЄФА в нашій державі і перебуває під її захистом. М.ПАЛАДІЙ зазначив, що належний захист інтелектуальних прав є однією з головних вимог УЄФА до України як приймаючої чемпіонат сторони.

Питання об’єктів інтелектуальної власності під час проведення спортивних змагань, зауважив зі свого боку керуючий партнер юридичної фірми “Magisters” Олег РЯБОКОНЬ, є дуже важливим, оскільки комерційна вигода УЄФА якраз і знаходиться у використанні прав на об’єкти інтелектуальної власності. Водночас, додав він, головною проблемою в нашій країні є нерозуміння громадянами того, що об’єкт інтелектуальної власності - це власність.

“На своєму життєвому рівні ми не зважаємо на такі речі, які є нематеріальними... Ми думаємо, що маємо такі ж самі права на будь-яку назву, як і той власник, який заявляє про свої права на неї”, - сказав О.РЯБОКОНЬ. Саме тому, за його словами, УЄФА вже зараз, задовго до чемпіонату починає проводити роз’яснювальну роботу в Україні через своїх представників, щоб не допустити порушень своїх прав під час турніру.

О.РЯБОКОНЬ повідомив, що сьогодні вже є багато недобросовісних комерсантів, які намагаються використати товарні знаки УЄФА для власної вигоди (отримання прибутку). Є також спроби незаконно зареєструвати товарні знаки, які відображають символіку УЄФА, проте Держдепартамент своєчасно викриває такі спроби і проводить консультації з УЄФА, щоб визначити, наскільки та чи інша спроба відповідає угоді між Україною та УЄФА щодо проведення Євро-2012.

Крім того, українська сторона вивчає та узагальнює досвід захисту інтелектуальних прав УЄФА країнами, які проводили Євро раніше, і зокрема нормативно-правову базу. В цьому питанні встановлено, що вітчизняне законодавство в цілому відповідає європейським вимогам і задовольняє УЄФА, потрібні лише незначні зміни. Саме над ними, за дорученням уряду, і працює Держдепартамент інтелектуальної власності спільно з юридичною фірмою “Magisters”.

Як зауважив М.ПАЛАДІЙ, до 30 червня проект відповідних змін до законодавства буде розроблено і внесено на затвердження уряду і Верховної Ради. Водночас він зазначив, що наразі в нашій державі існує відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності, в тому числі й кримінальна.

Однією із специфік майбутнього турніру є те, що він проводитиметься в короткий термін і вимагатиме швидкого реагування на порушення. Для того, щоб досягти цієї мети, юристи мають намір провести низку семінарів, щоб роз’яснити правоохоронцям, що належить до інтелектуальної власності і яким чином її захищати. Окремо вони планують організувати подібний захід для представників ЗМІ.

Підводячи підсумок, голова Держдепартаменту інтелектуальної власності висловив переконання, що права інтелектуальної власності УЄФА на Євро-2012 в Україні будуть достатнім чином захищені, і “все буде не гірше, ніж в інших країнах, де проходив чемпіонат”.