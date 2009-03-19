Права людини в ЄС: скаржитися можна навіть в інтернеті

Європейський омбудсмен презентував інтернет-портал, за допомогою якого громадянам Євросоюзу буде легше подавати скарги щодо порушення їхніх прав.

За словами європейського омбудсмена Нікіфороса Діамандоуроса, три чверті усіх скарг, що він щорічно отримує від громадян ЄС, не надежать до його юрисдикції. За допомогою ж нової сторінки, яка є доступною 23 мовами країн Євросоюзу, скарги можна буде краще сортувати. До того ж, цей Інтернет-портал є своєрідним електронним путівником, у якому громадяни ЄС та неурядові організації зможуть знайти інформацію щодо того, яким чином краще вирішити їхні проблеми. Адже не завжди варто скаржитися, у деяких випадках краще подавати петиції, зауважує Нікіфорос Діамандоурос.

Інтернет-путівник для громадян ЄС уже працював у тестовому режимі кілька місяців і за цей час його послугами скористалися 5 тисяч осіб. Щорічно європейський омбудсмен отримує три тисячі скарг. Втім, він уповноважений розглядати лише ті, які стосуються порушень у діяльності керівних структур Євросоюзу.

Загалом європейці скаржаться на недостатню прозорість у діяльності ЄС, відсутність доступу до документів, запізнення із оплатою спільних проектів та дискримінацію. В результаті багатьох розслідувань, проведених європейським омбудсменом, Брюссель був змушений неодноразово сплачувати компенсації та оприлюднювати засекречені документи.

Німецька хвиля