Експерти Ради Європи позитивно оцінили дітище Мін`юсту

Експерти Ради Європи вважають, що система безоплатної правової допомоги, яка передбачена у відповідному урядовому законопроекті, що був розроблений Міністерством юстиції України, є значним поступом у порівнянні з нині наявною у державі системою.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, про це було заявлено під час «круглого столу» з обговорення законопроекту «Про безоплатну правову допомогу», що відбувся 19 березня в Міністерстві юстиції України. Учасникам заходу було презентовано висновок експертів Ради Європи на проект закону України про безоплатну правову допомогу.

У висновку експертів, зокрема, зазначається, що проект закону «Про безоплатну правову допомогу» свідчить «про серйозну і гідну всіляких похвал спробу України полегшити її громадянам доступ до правосуддя та удосконалити вже наявну систему безоплатної правової допомоги, - систему, котра є суттєвим складником всіх сучасних демократій».

«Зазначене не є пересічним компліментом – ми сповна свідомі всіх труднощів, що їх передбачає подібна праця, і розуміємо, що наявна на цей час система безоплатної правової допомоги навряд чи може служити надійним підґрунтям. Ми також сподіваємось, що висловлені нами зауваження розглядатимуться саме в такому контексті. Законопроект є вагомим і значущим здобутком на шляху до бажаної мети», - зазначають експерти Ради Європи.

У своїх зауваженнях до законопроекту експерти акцентують увагу на чотирьох аспектах, які, на їхню думку, потребуватимуть додаткового аналізу. Це, зокрема: ясність законопроекту, його відповідність напрацюванням пілотних проектів з надання безоплатної правової допомоги, що реалізувалися в Україні за сприяння Ради Європи, визначення способу імплементації майбутнього закону, зокрема, в частині відповідних видатків, організація діяльності адвокатів та забезпечення їхньої незалежності.

Європейські експерти висловилися також за необхідність додаткової експертизи законопроекту перед його другим читанням у Верховній Раді.

Як повідомлялося, 3 березня Урядовим комітетом з питань правової політики, оборони та правоохоронної діяльності було схвалено розроблений Міністерством юстиції проект Закону «Про безоплатну правову допомогу».

Як повідомив міністр юстиції Микола ОНІЩУК, законопроектом пропонується визначити зміст права на правову допомогу, порядок його реалізації, підстави і порядок надання безоплатної правової допомоги, державні гарантії щодо надання безоплатної правової допомоги, повноваження органів виконавчої влади у зазначеній сфері, порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб з питань надання безоплатної правової допомоги.

З прийняттям означеного закону в Україні передбачається створити механізм реалізації конституційного права громадян на правову допомогу за рахунок коштів держави.