Васюник: Цензура не пройде!

Віце-прем’єр-міністр України Іван ВАСЮНИК вважає неприпустимим введення цензури для засобів масової інформації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це І.ВАСЮНИК заявив сьогодні на зустрічі з керівниками провідних українських телеканалів, під час якої була підписана Хартія про партнерство заради інформаційних прав і свобод та захисту суспільної моралі.

“У кожній державі є два шляхи - проведення політики загалом і співпраця з суб’єктами інформаційного простору. Введення цензури - це шлях репресивний. І я ще раз хотів би категорично заявити, що ніхто не є прихильником такого підходу, і ми завідомо відкинули такий шлях. Для нас, як для демократичної країни, свободи у тому числі і у першу чергу – інформаційні, які завойовані без перебільшення, власне, суспільством та громадянами, це є найвища цінність. І ми вважаємо, що єдиним шляхом для зміни той чи іншої ситуації, навіть тої, яка вже описується проблемними характеристиками, є діалог та партнерство”, - сказав І.ВАСЮНИК, коментуючи результати соціологічних досліджень, які свідчать про те, що більшість українців (59,1% опитаних) схиляються до необхідності введення в Україні цензури для ЗМІ.

На думку віце-прем’єр-міністра, такі дані соціологічних досліджень свідчать про необхідність кардинальних змін у інформаційної політиці. “Суспільство вимагає кардинальних змін. Це не секрет”, - підкреслив він.

І.ВАСЮНИК вважає, що сьогоднішнє підписання Хартії стане першим кроком для здійснення змін в інформаційній політиці. За його словами, в найближчий час за участі керівництва провідних українських телеканалів буде розроблені механізми виконання Хартії про партнерство заради інформаційних прав і свобод та захисту суспільної моралі.

“Урядова сторона пропонує підготовити та ухвалити робочий документ, який передбачатиме механізм реалізації Хартії. Зокрема, ми пропонуємо встановити перехідний період на накладення санкцій у разі порушення вимог Хартії”, - уточнив віце-прем’єр.

Як повідомляв УНІАН, експерти Інституту Горшеніна за підсумками річної програми соціологічних досліджень 2008 року «Проект країни” дійшли такого висновку, що більше половини українців вважають, що в державі потрібна цензура ЗМІ.

Згідно з даними дослідження, більше половини респондентів вважають, що в Україні існує свобода слова (55,2%). Водночас, більшість українців вважають, що Україні потрібна цензура ЗМІ (59,1%).

«Обидва суперечливі уявлення висвітлюють всю складність розвитку вітчизняних ЗМІ. Так, більшість респондентів констатують позитивні зміни у розвитку українських ЗМІ, пов’язані з поширенням свободи слова, водночас, засуджуючи брак відповідальності за інформацію, що подається у ЗМІ», - наголошують експерти інституту.