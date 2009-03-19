Росія складає ”чорні списки” іноземців

Міністерство закордонних справ Російської Федерацій запевняє, що не складає «чорні списки» іноземців, яким заборонено в`їзд на територію Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Москві сказав офіційний представник МЗС РФ Андрій НЕСТЕРЕНКО.

«Що стосується «чорних списків» - це не наша практика складати якісь «чорні списки», - сказав А.НЕСТЕРЕНКО.

За його словами, веденням таких списків займаються в інших країнах «з розвиненою демократією і з дбайливим ставленням до прав людини».

Водночас А.НЕСТЕРЕНКО зазначив, що такі списки є і в Україні.

«Згідно з офіційними заявами, які звучали з Києва, кількох осіб, російські громадяни були розміщені в таких списках і не були пропущені на територію України. Прізвища відомі, і немає необхідності їх повторювати», - додав А.НЕСТЕРЕНКО.