ВР хоче ”причесати” закони відповідно до Конвенції про захист прав людини

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підстав перегляду судових рішень”.

Як передає кореспондент УНІАН, за проголосувало 327 із 439 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Запропонованим проектом закону передбачається внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України, Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України та Кодексу адміністративного судочинства України, відповідно до яких встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні справи судом є підставою для перегляду судових рішень.

Це дозволить привести положення Кримінально-процесуального кодексу України, Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України та Кодексу адміністративного судочинства України у відповідність до вимог Конвенції про захист прав і основних свобод людини шляхом передбачення у Кримінально-процесуальному кодексі України нової підстави для перегляду судових рішень у зв’язку із встановленням міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні справи судом, а також шляхом зміни у Господарському процесуальному кодексі України, Цивільному процесуальному кодексі України та Кодексі адміністративного судочинства України чинного формулювання підстави для такого перегляду.

Внесення відповідних змін до Кримінально-процесуального кодексу України забезпечить також виконання державою рішень Європейського суду в частині вжиття нею заходів індивідуального характеру.