Парламент встановить покарання за невиконання рішення суду

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення процедури примусового виконання рішень”.

Як передає кореспондент УНІАН, "за" проголосували 356 із 439 народних депутатів України, зареєстрованих в сесійній залі

Проектом пропонується викласти в новій редакції Закон України ”Про виконавче провадження”, внести відповідні зміни до таких кодексів України як Цивільний процесуальний, Господарський процесуальний, Адміністративного судочинства, Кримінальний, Кримінально-процесуальний та інших, а також до законів України “Про державну виконавчу службу”, “Про банки і банківську діяльність” тощо в частині вдосконалення процедури примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) та підвищення правового і соціального статусу працівників органів державної виконавчої служби.

Законопроектом пропонується змінити роль боржника у виконавчому провадженні, оскільки існуючий статус боржника надає йому законні можливості для ухилення від виконання судових рішень - фактично кожна процесуальна дія повинна погоджуватись державним виконавцем з боржником. У зв’язку з чим пропонується відійти від можливості адміністративного оскарження боржником дій державного виконавця та забезпечити виключно судову процедуру. Адже тільки суд, який виносив рішення, може фактично й далі вирішувати можливість або неможливість його виконання.

У законопроекті передбачений новий механізм реалізації та оцінки арештованого державним виконавцем майна. Зокрема пропонується залишити реалізацію виключно на прилюдних торгах (аукціонах) лише нерухомого майна, транспортних засобів, повітряних, морських та річкових суден. В інших випадках реалізація майна допускається на комісійних засадах.

Також передбачено встановити адміністративну відповідальність фізичної особи за невиконання рішення суду.

Крім того пропонується встановити відповідальність за чинення державному виконавцю перешкод, погрози його життю, здоров’ю, майну під час виконання ним своїх службових обов’язків, а також пропонується надати державному виконавцю можливості для швидкого отримання інформації відносно боржника та оперативного звернення на нього стягнення.