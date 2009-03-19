Верховна Рада стала на захист ”бомжів”

Верховна Рада України ухвалила Закон України "Про внесення змін до статті 11 Закону України "Про міліцію”.

Як передає кореспондент УНІАН, "за проголосувало 390 із 441 народного депутата України, зареєстрованого в сесійній залі.

Законом стаття 11 Закону України "Про міліцію" приводиться у відповідність до статті 29 Конституції України щодо затримання ociб, яких запідозрено в занятті бродяжництвом, на строк 30 діб за вмотивованим рішенням суду (в нині діючому законі це дозволено робити за санкцією прокурора - УНІАН).