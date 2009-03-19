МВС проводить тиждень проти расизму

У ці дні триває Всеєвропейський тиждень проти расизму. Вперше до кампанії, спрямованої проти радикального націоналізму, расової дискримінації та на підтримку мігрантів і біженців, долучилось МВС України.

Зазвичай під час Тижня проти расизму окремі громадяни та неурядові організації з усієї Європи проводять різноманітні заходи: конференції, демонстрації, фестивалі, семінари тощо. Новиною стало те, що в Україні учасниками такої громадської кампанії офіційно стали міліціонери.

Як розвіла в інтерв`ю "Німецькій хвилі" Національний координатор від правохоронних органів у співпраці з ОБСЄ з питань протидії ксенофобії Катерина Левченко, проблема расизму і ксенофобії актуальна в українському суспільстві. Сказати, що цілісна політика МВС проти расизму вже сформована, було би перебільшенням, втім, певні кроки роблять, зауважила Левченко. Зокрема, протягом цього тижня в Україні заплановані лекції і семінари для курсантів і правоохоронців.

Водночас, Володимир Яворський, виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини, сказав «Німецькій хвилі», що, на його думку, роль МВС у протидії расизму в Україні – це певна профанація: «Не можна казати, що правоохоронці нічого не роблять. Але, з одного боку, міністр внутрішніх справ іноді робить нетолерантні, дискримінаційні заяви, а з іншого боку, створюється спеціальний підрозділ з розслідування злочинів, вчинених проти іноземців."

В цьому і є проблема МВС, що вони не борються з расизмом, а борються зі злочинами проти іноземців, переконаний Яворський. За його словами, тренінги для МВС не дадуть відчутних результатів, адже в вітчизняному законодавстві немає поняття "дискримінація".