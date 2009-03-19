24 березня о 14.30 в приміщенні інформаційного агентства УНІАН (вул. Хрещатик, 4) відбудеться прес-конференція з нагоди відкриття Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays.ua-2009.

Мета фестивалю – засобами кіномистецтва привернути увагу українського суспільства до проблем “звичайної” людини, сприяти розвитку відкритого діалогу про права людини, утвердженню ставлення до людської гідності як найвищої цінності.

Docudays.ua-2009 відбуватиметься з 27 березня до 2 квітня у Києві. Фільми будуть демонструватися у київському Будинку кіно та в кінозалі Німецького культурного центру «Ґете-Інститут».

Цього року до творчого та правозахисного конкурсів відібрані понад 30 фільмів з майже 50 країн світу. Всі вони демонструватимуться в Україні вперше.

Визначати переможців будуть три склади журі – правозахисне, професійне та (новинка цього року) студентське.

Відкриватиме Docudays.ua-2009 документальний фільм “Голосуйте за мене, будь ласка!” китайського режисера Вейдзюнь Чена. Стрічка – володар численних нагород престижних кінофестивалів, заборонена до показу в Китаї.

Учасники прес-конференції:

Геннадій Кофман – директор фестивалю

Ала Тютюнник – правозахисник, член правління Української Гельсінської спілки з прав людини, голова організаційного комітету фестивалю

Єгор Соболєв – журналіст, голова незалежного бюро журналістських розслідувань «Свідомо», член правозахисного журі фестивалю