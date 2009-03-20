Збори активу громадськості Києва для обговорення проблем захисту прав споживачів столиці

23 березня - 12-00 - Відбудуться збори активу громадськості Києва для обговорення проблем захисту прав споживачів столиці, ролі і впливу громадянського суспільства і споживчого руху на дії властей міста (ЛІГАБізнесІнформ, вул. Шамрила, 23). Потрібна акредитація. Телефони: 593-16-37, (044) 219-04-50,8 (067) 682-5905, e-mail: press@liga.net.

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