У Криму порушено кримінальну справу проти працівників ДАІ

У Криму органами прокуратури порушена кримінальна справа стосовно двох співробітників дорожньо-патрульної служби Державтоінспекції, які допомогли приховати сліди злочину.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Криму, інспектори дали можливість утекти зловмисникам, які намагалися скоїти крадіжку газового конденсату на одному з підприємств Державного акціонерного товариства «Чорноморнафтогаз».

Дії співробітників ДАІ кваліфіковані за ч.3 ст.364 Кримінального кодексу України – зловживання службовим становищем. Ведеться слідство.

Довідка. У 2008 році у Криму органами прокуратури було розслідувано і направлено до суду 34 кримінальні справи стосовно 56 працівників міліції.