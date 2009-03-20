Усі архіви, пов’язані з репресіями та Голодомором, вже розсекречені

Архівні установи України розсекретили всі документи, пов’язані з українським визвольним рухом, політичними репресіями та голодоморами в нашій державі ще до появи указу Президента, яким вимагалося це зробити.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявила голова Державного комітету архівів Ольга ГІНЗБУРГ на прес-конференції, присвяченій підсумкам виконання архівними установами відповідного указу глави держави.

“Підпорядковані комітету державні архіви, а їх 9, і 27 обласних, враховуючи Крим і Севастополь, указ Президента виконали ще до його виходу. У нас сьогодні згідно з даним указом засекречених документів немає”, - сказала О.ГІНЗБУРГ. Вона додала, що є лише засекречені документи в галузевих архівах Міністерства внутрішніх справ і Служби безпеки України.

Загалом в архівах на сьогодні, за її словами, засекречено 0,42% документів, які з поважних причин не можна розсекретити. Це так звані “особисті папки” з інформацією про ВПК Радянського Союзу, які не можна розсекречувати без участі їх розробника, якого вже не існує. А також відомості про надра України – газ, нафту, корисні копалини тощо, які також не можна робити надбанням громадськості.

Разом з тим в Держкомархівів вважають, що друга вимога указу Президента щодо оприлюднення вищезазначених матеріалів у деякій частині суперечить статтям 32 – 34 Конституції, які, за словами О.ГІНЗБУРГ, “забороняють без дозволу особи оприлюднювати на неї інформацію”.

Говорячи про функціонування архівної галузі загалом, вона зауважила, що це “робочі питання, які виконує кожна організація, що має положення, права і обов’язки і біля неї дуже активно проявляти увагу не потрібно”.

Разом з тим голова Держкомархівів звернула увагу на проблеми галузі, які накопичуються і вирішення яких затягується. Найбільшою з них, за її словами, є нестача архівних площ для зберігання документів.

О.ГІНЗБУРГ також вважає за потрібне зменшити термін зберігання виборчих бюлетенів до одного року, бо, за її словами, оскільки “вибори у нас дуже часто проходять...тонни бюлетенів, тонни протоколів, тонни інших виборчих документів зберігаються в архівах... і просто займають площі”. Вона повідомила, що відповідні зміни до виборчого законодавства, ініційовані Держкомархівів, вже перебувають на узгодженні профільного комітету Верховної Ради і вона сподівається, будуть прийняті до наступних виборів.

Як повідомляв УНІАН, 23 січня Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ, згідно з яким вимагав від Державного комітету архівів вивчити, розсекретити та оприлюднити архівні документи, пов’язані з українським визвольним рухом, політичними репресіями та голодоморами в Україні.