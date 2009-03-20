Блогер, який образив духовного лідера Ірану, помер у в`язниці

В іранській в`язниці Евін за нез’ясованих обставин помер 29-річний блогер Омід Мир Саяфі, якого засудили до позбавлення волі за образу духовного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї. Причина смерті Саяфі наразі не встановлена, хоча адміністрація в`язниці стверджує, що блогер наклав на себе руки, повідомляє Лента.ру з посиланням на AFP.

Адвокат блогера зажадав "негайного розтину і розслідування обставин смерті" свого клієнта. Юрист додав, що незадовго до смерті Саяфі йому подзвонив сусід блогера по камері і розповів, що у того сповільнене серцебиття, проте в лазареті вирішили, що ув`язнений симулює.

Омід Мир Саяфі був взятий під варту за образу Хаменеї в квітні 2008 року, через місяць його випустили під заставу. Повторне затримання і арешт блогера відбулися на початку 2009 року. Звинувачення дійшло висновку, що в своїх записах Саяфі завдав образи аятолі Ірану, і його засудили в лютому 2009 року до 30 місяців в`язниці. Саяфі також збиралися судити за образу ісламу.