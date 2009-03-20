Учасники мітингу в Криму оголосили анафему Мазепі

Учасники мітингу в Сімферополі закидали курячими яйцями портрет гетьмана Івана Мазепи на знак протесту проти святкування в Україні 370-ї річниці від дня його народження.

Як передає кореспондент УНІАН, в акції, яка пройшла перед будівлею Представництва Президента України в Криму, за даними міліції, взяли участь близько 100 чоловік – активісти Російської громади Криму і партії «Російський блок».

Учасники мітингу назвали Мазепу зрадником російського народу і висловили обурення святкуванням в Україні його дня народження. «На жаль, ми живемо у такий час, коли святкуються дні народження Бандери, Мазепи, Петлюри. Верховна Рада України визначила (дати) святковими, а день перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні вони не внесли в почесні дати», – зазначив депутат кримського парламенту Анатолій ЖИЛІН.

Учасники акції тримали прапори Росії, Криму, портрети Президента РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА, прем`єра РФ Володимира ПУТІНА, а також Петра I, транспаранти: «Майбутнє України – у союзі з Росією!», «Спадкоємці Мазепи: Кравчук, Кучма, Ющенко».

У ході акції звучали гімн Російської імперії 1833-1917 рр. «Боже, царя бережи!» і «Марш нескореного Криму»

Актор, що виконував роль священика, зробив на мітингу «обряд анафеми» Мазепі, а молодь закидала яйцями великий плакат із зображенням «мазеповки» – купюри в 10 гривень з портретом Мазепи.