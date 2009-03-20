Міліція не причетна до знесення наметового містечка на Майдані

Міліція не причетна до сьогоднішнього знесення наметового містечка «Геть усіх!» на Майдані Незалежності в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО на брифінгу в Донецьку, де перебуває з робочою поїздкою.

За його словами, справді, сьогодні о 5-й ранку «якась громадська організація під назвою «Щит» приїхала на Майдан Незалежності і в присутності двох патрульних міліціонерів протягом 10 хвилин без застосування сили знесла наметове містечко організації «Геть усіх!».

Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що в МВС переглянули відеозйомку з місця подій і переконалася, що там не було жодного фізичного зіткнення, ніхто не постраждав, ніяких заяв потерпілих не надходило.

«Знайшлися ті, які під словами «Геть усіх» зрозуміли, що треба прибрати і самих учасників організації «Геть усіх!», - сказав міністр.

Він спростував звинувачення на свою адресу і на адресу міліції з боку лідера “Братства” Дмитра КОРЧИНСЬКОГО: «КОРЧИНСЬКИЙ у своїй буйній фантазії звинуватив міліцію в цих подіях, але я категорично відкидаю ці чутки».

Як повідомляли деякі ЗМІ з посиланням на прес-службу громадської ініціативи "Геть усіх!", сьогодні о 5-й годині ранку близько сотні чоловік в однаковому камуфляжі за сприяння міліції напали на наметове містечко цієї громадської ініціативи на Майдані Незалежності в Києві.

За інформацією прес-служби, внаслідок погрому побиті активісти, які знаходилися на наметах, і зруйновані намети.

Громадська ініціатива "Геть усіх!" є дуже радикальною, за нею стоїть організація "Братство", очолювана Д.КОРЧИНСЬКИМ. Як стверджується в програмі "Геть усіх!", мета її діяльності – "перезавантаження" держави і початок Нової України з чистої сторінки".