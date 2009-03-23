У Парижі побилися прихильники і противники Папи римського

В неділю у Парижі біля собору Паризької Богоматері відбулися зіткнення між прихильниками крайньо правих рухів і активістами, які зібралися, щоб виступити із засудженням думки Папи римського про роль презервативів в боротьбі зі СНІДом. Крайні праві несли плакат «Залиште мого Папу римського у спокої», передає Reuters.

Як повідомили в поліції, в результаті бійки постраждала одна людина і троє були арештовані.

Папа римський Бенедикт XVI під час свого африканського турне заявив, що використання презервативів не є вирішенням проблеми поширення СНІДу.

Газета.ру