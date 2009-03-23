Луценко про ДТП, ДАІ, обмеження швидкості та автостраду

Міністерство внутрішніх справ України не допустить збільшення нормативів швидкості руху для автотранспорту в населених пунктах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на брифінгу в Донецьку міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО.

Він пояснив, що, скориставшись його відсутністю, були внесені «популістські пропозиції про необгрунтоване підвищення швидкісного режиму». «Я провів спеціальний аналіз, на основі якого Кабінету міністрів пояснив – у жодній з країн Європи не існує дозволу на швидкість у населених пунктах більш як 60 км на годину, тому спиратися на якісь європейські сучасні стандарти немає жодної необхідності», - сказав міністр, додавши, що «стан доріг у нас набагато гірше, ніж у Європі, тому при цьому підвищувати швидкість – це просто безвідповідально і авантюрно».

Ю.ЛУЦЕНКО наголосив, що ніколи не допустить, щоб у містах «літали на швидкості 110 км на годину». «Всі громадяни мають право на захист свого життя, і держава існує саме для виконання цієї функції», - підкреслив міністр.

За його словами, саме завдяки посиленню правил дорожнього руху значно скоротилося число ДТП на дорогах України.

“Нарешті, ми навели лад на дорогах, - констатував Ю.ЛУЦЕНКО, - І з усіма існуючими проблемами як з боку водіїв, так і з боку працівників ДАІ, я сприймаю об`єктивну критику, але факт є факт: на сьогодні ми в два рази скоротили кількість ДТП, кількість убитих і травмованих порівняно з сумним рекордним 2007 роком, коли на дорогах загинуло 9,5 тис. громадян України».

Міністр сказав, що розуміє, наскільки ці обмеження по швидкості «неприємні для багатьох, хто звик до беззаконня, для тих, хто перетинаючи кордони Польщі, Словаччини, Угорщини, їздить зі швидкістю 58 км на годину, і не пікне, а повертаючись додому, вважає, що можна їздити зі швидкістю 120 км на годину, тому що так йому зручно».

У той же час Ю.ЛУЦЕНКО повідомив, що МВС погодилося на деякі зміни нормативів швидкості у бік збільшення, але в достатньо суворих і обмежених умовах.

“Ми погодилися на збільшення швидкісного режиму на пристосованих дорогах, де є не менше двох смуг в одному напрямі з роздільником, там, дійсно, можна буде їздити до 110 км на годину. Ми дійсно погодилися на збільшення швидкісного режиму на автостраді, у нас вона одна - Київ-Бориспіль, до 130 км на годину», - повідомив міністр. Але він також зазначив, що сьогодні чітко виписано, де стоятимуть дорожні знаки, що обмежують швидкість до 40 км на годину - це біля лікарень, біля шкіл і лише в місцях ремонту.

“Ми не допускаємо збільшення (швидкості автотранспорту – УНІАН) у населених пунктах, а також на автотрасах з населеними пунктами”, - резюмував Ю.ЛУЦЕНКО.