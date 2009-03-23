Хто розтрощив наметове містечко на Майдані? (фото)

До погрому наметового містечка громадської ініціативи «Геть усіх!» на Майдані Незалежності в Києві причетна громадська організація «Щит».

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив начальник Головного управління МВС України в місті Києві Віталій ЯРЕМА.

«Встановлено, що ці події організовані громадянином Олександром ЄМЧУКОМ, який представляє громадське об’єднання «Щит», - сказав В.ЯРЕМА.

При цьому він зазначив, що вказана організація ще не зареєстрована Міністерством юстиції, а лише подала на розгляд свій статут.

Крім того, начальник київського главку міліції зауважив, що сьогодні оперативні працівники вживають заходів зі встановлення і затримання О.ЄМЧУКА, який наразі відсутній за місцем проживання. У зв’язку з цим В.ЯРЕМА закликав О.ЄМЧУКА добровільно з’явитися до органів внутрішніх справ і дати свідчення, запевнивши, що у протилежному випадку співробітники міліції все ж таки знайдуть О.ЄМЧУКА.

Також він категорично запевнив, що жоден працівник міліції не брав участі у нападі на наметове містечко.

Водночас, за словами В.ЯРЕМИ, у нього є запитання до своїх підлеглих: чому підрозділи швидкого реагування міліції після отримання інформації про подію від наряду патрульно-постової служби, що чергував в той день на Майдані, прибули не через 5 хвилин, а дещо пізніше, внаслідок чого жоден нападник не був затриманий. В.ЯРЕМА повідомив, що у зв’язку з цим призначив службове розслідування. «Я не знімаю відповідальності із себе і своїх підлеглих. Тому ми проводимо службове розслідування», - сказав він.

Разом з тим В.ЯРЕМА висловив переконання, що наряд ППС на Майдані діяв професійно – зміг переписати номера транспортних засобів, якими підвозились нападники, перевірив документи у О.ЄМЧУКА, який заявив міліціонерам, що нібито має дозвіл Київської міської державної адміністрації про знесення наметового містечка на головній площі столиці.

«Дії співробітників патрульної служби, на мій погляд, були професійні», - наголосив В.ЯРЕМА, додавши при цьому, що затримувати втрьох 60 чоловік було б недоцільно, оскільки їм або довелося б застосовувати табельну зброю, або можна було її втратити.

Також начальник столичної міліції поінформував, що встановлені та допитані троє водіїв автобусів, які підвозили нападників до Майдану. За їхніми свідченнями, транспортні засоби були замовлені й подані на вулицю Ямську близько 03.00 ночі. Однак про мету цього рейсу водії нічого не знали.

Разом з тим В.ЯРЕМА зазначив, що на даний час є троє потерпілих, які направлені на проходження судово-медичної експертизи на наявність у них тілесних ушкоджень та ступінь тяжкості. За його словами, міліція має 10 днів для проведення дослідчої перевірки і прийняття відповідного процесуального рішення, в тому числі, що стосується пошкодження майна, яке належало громадським організаціям, що проводили свої акції на Майдані.

В.ЯРЕМА також зауважив, що, згідно з записам відеокамер зовнішнього спостереження, напад на наметове містечко розпочався о 5.02 і тривав 9 хвилин.

Як повідомляли деякі ЗМІ з посиланням на прес-службу громадської ініціативи "Геть усіх!", 20 березня о 5-й годині ранку близько сотні чоловік в однаковій камуфляжній формі за сприяння міліції напали на наметове містечко цієї громадської ініціативи на Майдані Незалежності в Києві.

За інформацією прес-служби, внаслідок погрому побиті активісти, які знаходилися на наметах, і зруйновані намети.

Міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО заявив, що міліція не причетна до знесення наметового містечка.

Довідка УНІАН. 18 березня на прес-конференції в УНІАН О.ЄМЧУК заявив, що новостворене ветеранами спеціальних підрозділів силових структур громадське об’єднання з протидії анархії, корупції та замовних політичних акцій “Щит” сприятиме наведенню порядку в Україні.

За словами активістів організації, вони категорично проти “депресивної та агресивної” політичної реклами, “брудних і безглуздих” наметів, платних мітингувальників та різних провокаторів.

“Ми не будемо стояти, опустивши руки, і дивитися на те, як забруднюють наше місто чи шкодять нормальній роботі будь-якої установи або створюють проблеми громадянам. Ми вийдемо на вулицю і самі наведемо порядок без зайвих розмов та церемоній”, - наголосив О.ЄМЧУК.

Говорячи про форми і методи наведення порядку, він зазначив, що активісти “Щита” нестимуть чергування на вулицях міст, зокрема, у столиці, як колись народні дружинники.

Водночас представники громадського об’єднання “Щит” наголошують, що не пов’язані з жодними політичними силами й діятимуть виключно в межах українського законодавства.