Новий виток щодо визнання прав власності на дніпропетровський костел

11:19, 23 березня 2009
Права людини
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Римо-католицька громада позивається з американською компанією

Господарський суді Дніпропетровської області розпочав нові слухання у справі про визнання права власності на історичну будівлю костелу св. Йосипа, розташованого в центрі міста.

Як повідомили УНІАН у прес-службі римо-католицької парафії Дніпропетровська, римо-католицька громада подала позов на корпорацію «Dugsbery, Inc.» (США) та Дніпропетровську обласну раду щодо повернення їй будівлі костелу як правонаступниці засновників храму, що був споруджений в 70-роках ХІХ століття.

Суд задовольнив клопотання Дніпропетровської облдержадміністрації про залучення в якості третьої особи без особистих вимог на предмет спору.

Сьогодні дніпропетровських римо-католиків активно підтримали представники парафій з інших областей України, які провели хресну ходу та богослужіння біля костелу.

Як повідомляв УНІАН, 19 лютого Вищий господарський суд України задовольнив касаційну скаргу римо-католицької парафії й скасував попередні рішення нижчих судових інстанцій, якими визнавалося право власності на будівлю костелу за корпорацією «Dugsbery, Inc.». Одночасно суд повернув справу на розгляд до Господарського суду Дніпропетровської області.

 

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