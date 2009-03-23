Карпачова закликає мерів та депутатів на боротьбу з расизмом

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Ніна КАРПАЧОВА закликає мерів та депутатів міських рад приєднатися до Європейської коаліції міст проти расизму.

Про це йдеться у переданому УНІАН зверненні Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини до мерів міст та депутатів міських рад з нагоди Міжнародного дня боротьби за ліквідацію расової дискримінації.

Н.КАРПАЧОВА констатує, що випадки ксенофобії в Україні стають дедалі більшою загрозою правам і свободам людини.

“Саме тому я звертаюсь до міських голів та депутатів міськрад України із закликом приєднатися до Європейської коаліції міст проти расизму через підписання Декларації про наміри й акту з ухваленням зобов`язань щодо виконання відповідного Плану дій”, - йдеться у зверненні. За її словами, План дій складається з десяти пунктів і спрямований на підтримку міст у протидії расизму й ксенофобії, у визначенні пріоритетів діяльності, оптимізації стратегій та посиленні співробітництва в цій сфері. Європейська коаліція міст проти расизму, до якої вже приєдналися 85 міст сімнадцяти європейських країн, була створена 2004 року в Нюрнберзі за ініціативи ЮНЕСКО.

Моніторинг Омбудсмана України свідчить, що упродовж останніх років спостерігається тривожна тенденція до зростання кількості злочинів, скоєних на ґрунті міжрасових чи міжнаціональних відносин. Найгостріше ця проблема дає про себе знати у великих містах, зокрема в Києві, Львові, Сімферополі, Одесі, Вінниці, Донецьку та Харкові. За інформацією Міністерства внутрішніх справ України, у 2007-2008 роках із 2390 злочинів проти іноземців та осіб без громадянства, з яких 196 загинули, лише 5 кваліфіковані як злочини на расовому ґрунті. Проте, за даними Міжнародної організації міграції та Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, за цей же період в Україні на расовому ґрунті із застосуванням насильства було вчинено 131 злочин, внаслідок чого загинули 15 осіб.

При цьому Н.КАРПАЧОВА занепокоєна діяльністю в нашій країні тих об‘єднань громадян, які під час масових акцій провокують протистояння, порушення правопорядку, бійки, вдаються до насильницьких дій щодо представників інших рас і національностей. За її словами, подекуди реклама про такі заходи поширюється без жодних обмежень у ЗМІ та Інтернеті. Причиною вказаних проявів часто є соціальна невизначеність, незадовільний матеріальний стан молоді, а також культивування у молодіжному середовищі ідеології нетерпимості та ксенофобії. На цьому неодноразово наголошувало Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, з українським представництвом якого Омбудсман плідно співпрацює, в тому числі у питаннях захисту прав іноземців та біженців, нагадала вона.

При цьому Н.КАРПАЧОВА наголосила, що, попри зусилля виконавчої влади та правоохоронців щодо створення спеціальних підрозділів із протидії расизму і ксенофобії, ці ганебні явища продовжують поширюватися в Україні. Вона запевнила, що тримає на особистому контролі всі справи щодо нападів на іноземців через расову й національну нетерпимість.

Довідка УНІАН. Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації відзначається щорічно 21 березня за рішенням XXI сесії Генеральної Асамблеї ООН від 26 жовтня 1966 р.